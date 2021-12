Partite Iva: dal 2022 novità sulla fatturazione (Di sabato 11 dicembre 2021) La svolta in arrivo nella prima metà dell’anno prossimo per i regimi forfettari: l’obiettivo rimane la lotta all’evasione La lotta all’evasione è sempre al centro degli obiettivi del Governo e dell’Unione Europea. In particolar modo, gli occhi sono puntati specie sull’Iva, di gran lunga l’imposta più evasa. Lo strumento attraverso il quale si cerca di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 11 dicembre 2021) La svolta in arrivo nella prima metà dell’anno prossimo per i regimi forfettari: l’obiettivo rimane la lotta all’evasione La lotta all’evasione è sempre al centro degli obiettivi del Governo e dell’Unione Europea. In particolar modo, gli occhi sono puntati specie sull’Iva, di gran lunga l’imposta più evasa. Lo strumento attraverso il quale si cerca di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

statodelsud : Fattura elettronica, via libera dall’Ue a obbligo anche per le partite Iva forfettarie - Pino__Merola : Fattura elettronica, via libera dall’Ue a obbligo anche per le partite Iva forfettarie - TommyBrain : Lo Stato contro le Partite IVA | Notizie Oggi Lineasera - Canale Italia' - IacobellisT : Lo Stato contro le Partite IVA | Notizie Oggi Lineasera - Canale Italia' - sandromerg : RT @SkyTG24: Fattura elettronica, via libera dall'Ue a obbligo anche per le partite Iva forfettarie -