Omicidio Catania, 27enne uccisa con colpo pistola: c’è un indagato (Di sabato 11 dicembre 2021) C’è un indagato per l’Omicidio di Giovanna Cantarero, 27 anni, uccisa ieri sera a Lineri, frazione di Misterbianco con un colpo di pistola poco dopo avere finito il turno di lavoro. E’ quanto si apprende dalla Procura etnea che coordina le indagini dei carabinieri. La persona indagata non è l’ex convivente della 27enne e padre della bambina che la coppia aveva avuto. L’uomo, attualmente irreperibile, avrebbe avuto una relazione definita burrascosa con la vittima, mai denunciata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 dicembre 2021) C’è unper l’di Giovanna Cantarero, 27 anni,ieri sera a Lineri, frazione di Misterbianco con undipoco dopo avere finito il turno di lavoro. E’ quanto si apprende dalla Procura etnea che coordina le indagini dei carabinieri. La persona indagata non è l’ex convivente dellae padre della bambina che la coppia aveva avuto. L’uomo, attualmente irreperibile, avrebbe avuto una relazione definita burrascosa con la vittima, mai denunciata. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : Indagini a tutto tondo sull'omicidio di Giovanna Cantarero, la 27enne uccisa a colpi di arma da fuoco ieri sera in… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Indagini a tutto tondo sull'omicidio di Giovanna Cantarero, la 27enne uccisa a colpi di arma da fuoco ieri sera in strad… - Italia_Notizie : Catania, un indagato per l’omicidio di Giovanna Cantarero. «Si cerca l’ex» - infoitinterno : Femminicidio Catania, un indagato per l'omicidio di Giovanna Cantarero. «Si cerca l'ex fidanzato» - ProDocente : Catania, un indagato per l’omicidio di Giovanna Cantarero. «Si cerca l’ex» -