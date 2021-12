L'internazionale no vax a Milano: aspettando l'Armageddon, insulta il passante Pregliasco (Di sabato 11 dicembre 2021) Milano, Arco della pace, in un gelido sabato di dicembre si riunisce una sorta di internazionale dei no-vax. C’è un palchetto con dietro un gazebo, una transenna di metallo, alcune di centinaia di persone assembrate a spellarsi le mani. Sfidano il freddo per sentire cose tipo questa: “Non vi dicono che milioni di persone sono morte, perché nascondono i dati, dovete mettere un simbolo di riconoscimento nazista di fronte ai locali che vi chiedono il green pass”. È venuto dalla Danimarca Michael Nordfors per arringare alla folla, giaccone e zuccotto giallo calato in testa. Si presenta come medico e musicista, spiega che durante la pandemia si è riparato in Tanzania dove, testuale, “ci sono più persone mangiate dai leoni che morti per Covid”. È il primo evento di raccordo tra le forze no vax italiane e quelle del resto dell’Europa, organizza Marina ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 11 dicembre 2021), Arco della pace, in un gelido sabato di dicembre si riunisce una sorta didei no-vax. C’è un palchetto con dietro un gazebo, una transenna di metallo, alcune di centinaia di persone assembrate a spellarsi le mani. Sfidano il freddo per sentire cose tipo questa: “Non vi dicono che milioni di persone sono morte, perché nascondono i dati, dovete mettere un simbolo di riconoscimento nazista di fronte ai locali che vi chiedono il green pass”. È venuto dalla Danimarca Michael Nordfors per arringare alla folla, giaccone e zuccotto giallo calato in testa. Si presenta come medico e musicista, spiega che durante la pandemia si è riparato in Tanzania dove, testuale, “ci sono più persone mangiate dai leoni che morti per Covid”. È il primo evento di raccordo tra le forze no vax italiane e quelle del resto dell’Europa, organizza Marina ...

