Inter | De Vrij rientra ma è rebus rinnovo | per ora nessun contatto

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ora che l'ultimo mattone sta per essere riassestato, l'tornerà a rialzare il muro davanti ad Handanovic, avviando ufficialmente la missione rimonta. Stefan Deè pronto, prontissimo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vrij

Contro il Cagliari si rivede l'olandese al centro della difesa, davanti il cileno è favorito su Dzeko per affiancare Lautaro. La probabile formazione di InzaghiOra che l'ultimo mattone sta per essere riassestato, l'tornerà a rialzare il muro davanti ad Handanovic, avviando ufficialmente la missione rimonta. Stefan Deè pronto, prontissimo a riprendersi il suo posto al centro della difesa dopo un mese ...Stefan De Vrij, dopo un mese di assenza a causa di un infortunio con l’Olanda, è pronto a riprendersi il posto al centro della difesa dell’Inter. I nerazzurri non vedono l’ora di riabbracciarlo ma, ...Inter news, Stefan De Vrij al rientro dopo un mese si prepara a riprendere il suo posto nella difesa a tre e nel mentre valuta il futuro.