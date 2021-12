Green pass, buco nel sistema: positivi con la card valida (Di sabato 11 dicembre 2021) Il Green pass, anche quello rinforzato, resta valido anche se chi lo mostra è ammalato di Covid; insomma, il passaporto sanitario non è in grado di sapere chi è contagiato e chi... Leggi su ilmattino (Di sabato 11 dicembre 2021) Il, anche quello rinforzato, resta valido anche se chi lo mostra è ammalato di Covid; insomma, ilaporto sanitario non è in grado di sapere chi è contagiato e chi...

borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - VittorioSgarbi : Il green pass unito all'assenza di umanità genera questo tipo di aberrazioni! @IlPrimatoN - borghi_claudio : È tutto bellissimo Il summit Ue non accetta il green pass. Ma discuterà dei vaccini obbligatori - romanino48 : RT @metaanto: Revoca del Green Pass a chi è positivo...Ma secondo voi chi ha il GP e ha qualche sintomi corre a farsi il tampone con il ris… - GiannettiMarco : RT @VittorioSgarbi: Il green pass unito all'assenza di umanità genera questo tipo di aberrazioni! @IlPrimatoN -