Giornata speciale per Giulia Salemi: inondata di affetto da Pierpaolo a Zorzi (VIDEO) (Di sabato 11 dicembre 2021) Giulia Salemi ha debuttato come conduttrice su Sky. L’influencer condivide sui social tutti i messaggi d’affetto ricevuti dal suo Pierpaolo a Tommaso Zorzi Giulia Salemi questo pomeriggio ha debuttato su Sky Uno come conduttrice nel nuovo programma “Artisti da Panettone”. L’amatissima influencer sta rapidamente raggiungere tanti traguardi nella sua carriera ed è sempre più amata e seguita dai suoi fan. Giulia attraverso le sue stories Instagram con entusiasmo ha svelato ai fan: “Ragazzi finalmente è arrivato il giorno il mio debutto alla conduzione di “Artisti del Panettone”. Sono super curiosa e anche emozionata fatemi sapere cosa ne pensate. Voglio condividerlo e celebrarlo con voi perchè per me è un altro tassello che si aggiunge in questo anno ... Leggi su 361magazine (Di sabato 11 dicembre 2021)ha debuttato come conduttrice su Sky. L’influencer condivide sui social tutti i messaggi d’ricevuti dal suoa Tommasoquesto pomeriggio ha debuttato su Sky Uno come conduttrice nel nuovo programma “Artisti da Panettone”. L’amatissima influencer sta rapidamente raggiungere tanti traguardi nella sua carriera ed è sempre più amata e seguita dai suoi fan.attraverso le sue stories Instagram con entusiasmo ha svelato ai fan: “Ragazzi finalmente è arrivato il giorno il mio debutto alla conduzione di “Artisti del Panettone”. Sono super curiosa e anche emozionata fatemi sapere cosa ne pensate. Voglio condividerlo e celebrarlo con voi perchè per me è un altro tassello che si aggiunge in questo anno ...

