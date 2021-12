GF Vip, discussione a tarda notte tra Soleil e Lulù: “Copriti e vai in camera” (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha avuto un ruolo da protagonista. Purtroppo, per lei, non è stato un bel momento perché si è trovata al centro di numerose accuse. Il suo rapporto con Alex Belli ha sollevato dei nuovi interrogativi e ha dovuto anche dare delle spiegazioni per la lite avuta con Sophie Codegoni. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, subito dopo la trasmissione, è apparsa molto stressa. Probabilmente, l’essere messa così tanto sotto pressione l’ha stabilizzata. Tutto ciò ha portato a una sfuriata nei confronti di Lulù Selassié che, incapace di resistere, le ha risposto per le rime. Ecco cosa è successo! Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: cos’è successo e video Lulù chiede a Soleil Sorge di non aprire la ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip,Sorge ha avuto un ruolo da protagonista. Purtroppo, per lei, non è stato un bel momento perché si è trovata al centro di numerose accuse. Il suo rapporto con Alex Belli ha sollevato dei nuovi interrogativi e ha dovuto anche dare delle spiegazioni per la lite avuta con Sophie Codegoni. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, subito dopo la trasmissione, è apparsa molto stressa. Probabilmente, l’essere messa così tanto sotto pressione l’ha stabilizzata. Tutto ciò ha portato a una sfuriata nei confronti diSelassié che, incapace di resistere, le ha risposto per le rime. Ecco cosa è successo! Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip, le news dell’ultim’ora: cos’è successo e videochiede aSorge di non aprire la ...

Advertising

tuttopuntotv : GF Vip, discussione a tarda notte tra Soleil e Lulù: “Copriti e vai in camera” #GFVip6 #GFVip #Canale5 - cheamarena : RT @_DAGOSPIA_: NELLA CASA SCOPPIA IL CACCA-GATE DOPO CHE SOPHIE CODEGONI, DURANTE UNA DISCUSSIONE CON... - _DAGOSPIA_ : NELLA CASA SCOPPIA IL CACCA-GATE DOPO CHE SOPHIE CODEGONI, DURANTE UNA DISCUSSIONE CON... - Emycaiazzo22 : RT @GrandeFratello: La relazione tra Sophie e Gianmaria è continuamente messa in discussione dai Vip della Casa: “Tutte queste strategie no… - _Sport_Calcio_ : RT @GrandeFratello: La relazione tra Sophie e Gianmaria è continuamente messa in discussione dai Vip della Casa: “Tutte queste strategie no… -