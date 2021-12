Fiume Esino | forti criticità a Cupramontana | chiusa la Strada Statale 76

(Di sabato 11 dicembre 2021)- Non solo ladel Misa. Anche altri situazioni difficili nelle Marche: è infatti provvisoriamente, in entrambe le direzioni, la SS 76 'Della Val D'', tra i km 39,800 ...

Advertising

Marc0Ferri : #Maltempo Esondato il fiume “Esino”: chiusa la SS 76 nell’anconetano - ComuneJesi : +++ALLERTA METEO AGGIORNAMENTI +++ Onda di piena al fiume Esino con picco atteso intorno alle 12.30. Disposta per p… - newsjesi : ???????????????? ?????????? ???????????? ???? ?????????? ?????? ?????????? Onda di piena al fiume Esino con picco atteso intorno alle 12.30. Disposta… - newsjesi : RT @ComuneJesi: Segnalata piena del fiume Esino a monte di Jesi: potrebbero verificarsi tra un paio d'ore fenomeni di esondazione nel terri… - ComuneJesi : Segnalata piena del fiume Esino a monte di Jesi: potrebbero verificarsi tra un paio d'ore fenomeni di esondazione n… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiume Esino

Ilè costantemente monitorato nel tratto fra Fabriano e Jesi. Smottamenti su alcune strade a Genga e nelle vie secondarie per accedere a molte frazioni della città della carta. Sottopasso ......l'Anas - che hanno colpito la zona in questi giorni hanno generato un forte ingrossamento del... Il f iumeè esondato nella zona di Cupramontana . Scuole chiuse a Senigallia , diversi ...CUPRAMONTANA - Non solo la criticità del Misa. Anche altri situazioni difficili nelle Marche: è infatti provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la SS 76 “Della ...Criticità a Jesi Numerosi allagamenti anche nello jesino. Nella notte sono stati chiusi il sottopasso superstrada Jesi est e quello Goldengas. Chiusa anche la strada che da via Agraria conduce a San M ...