Curling, Preolimpico maschile Leeuwarden 2021: l’Italia parte bene, 7-3 alla Corea del Sud (Di sabato 11 dicembre 2021) Inizia con una vittoria il percorso dell’Italia maschile nel torneo Preolimpico di Curling in corso a Leeuwarden, in Olanda. Il team composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin, con Mattia Giovannella nel ruolo di riserva, ha sconfitto per 7-3 la Corea del Sud nella prima sessione di gioco. Il torneo mette in palio le ultime tre carte olimpiche per i Giochi di Pechino. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO FEMMINILE IL CALENDARIO maschile PROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 Dopo un avvio apparentemente tranquillo sul 5-1 dopo cinque end, gli Azzurri sono incappati in un difficile ottavo end con i Coreani capaci di dimezzare lo svantaggio. I due punti messi a segno nel nono end però hanno rimesso tutto a posto, permettendo a ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Inizia con una vittoria il percorso delnel torneodiin corso a, in Olanda. Il team composto da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin, con Mattia Giovannella nel ruolo di riserva, ha sconfitto per 7-3 ladel Sud nella prima sessione di gioco. Il torneo mette in palio le ultime tre carte olimpiche per i Giochi di Pechino. RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO FEMMINILE IL CALENDARIOPROGRAMMA OLIMPIADI PECHINO 2022 Dopo un avvio apparentemente tranquillo sul 5-1 dopo cinque end, gli Azzurri sono incappati in un difficile ottavo end con ini capaci di dimezzare lo svantaggio. I due punti messi a segno nel nono end però hanno rimesso tutto a posto, permettendo a ...

