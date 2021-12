Coppia positiva al Covid va in giro per Anzio in barba alla quarantena domiciliare (Di sabato 11 dicembre 2021) Anzio – I Carabinieri della Compagnia di Anzio nel corso di mirati controlli nei comuni di Anzio, Nettuno e Ardea finalizzati alla verifica del rispetto della normativa antiCovid-19 hanno denunciato a piede libero una Coppia di cittadini moldavi, lui 38enne e lei 37enne. I due dopo essere stati fermati, a bordo della loro auto, per un controllo in viale Nerone ad Anzio, è emerso che avevano violato la quarantena domiciliare a cui erano sottoposti perché positivi al Covid-19. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 11 dicembre 2021)– I Carabinieri della Compagnia dinel corso di mirati controlli nei comuni di, Nettuno e Ardea finalizzativerifica del rispetto della normativa anti-19 hanno denunciato a piede libero unadi cittadini moldavi, lui 38enne e lei 37enne. I due dopo essere stati fermati, a bordo della loro auto, per un controllo in viale Nerone ad, è emerso che avevano violato laa cui erano sottoposti perché positivi al-19. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Il Faro online – Clicca ...

