(Di sabato 11 dicembre 2021) Controlli adda parte dei Carabinieri nelle ultime ore. In particolare sono state effettate verifiche mirate al fine di far rispettare le normative anti Covid-19, specie quelle più recenti in materia die Super. Ebbene, nel corso dei controlli i militari hanno disposto la chiusura per 5 giorni di unadove hanno trovato la persona che serviva ialsprovvisto die privo di regolare contratto di lavoro. Controlli analoghi sono stati effettuati anche nel Comune di Anzio. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Ardea, dietro al bancone a servire i clienti senza Green Pass: chiusa Tabaccheria -

