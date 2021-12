Alex Belli in crisi al Grande Fratello Vip 2021 prova ad uscire dalla casa dopo un’amara verità

(Di sabato 11 dicembre 2021)inalVip. Questa è la notizia del giorno per i fan del reality show di Canale5 che andrà avanti fino al prossimo mese di marzo con qualche vip nuovo, pronto ad entrare, e qualcuno che, invece, è già pronto a lasciare. Chi è in balia delle onde al momento è proprio il bell’attore di Centovetrine e fotografo che nellasta facendo fuoco e fiamme con Soleil Sorge tanto da far discutere dentro e fuori. Proprio nella puntata di ieri seraalVipha avuto modo di parlare ancora della sua amicizia speciale con Soleil ribadendo il concetto di non essere sicuro di essere un ...

Attimi di panico al Grande fratello vip .ha perso la testa e la regia è stata costretta a censurare quanto stava avvenendo nella Casa. Nonostante le telecamere non abbiano indugiato sulla scenata dell'attore, il video ha già fatto ...è stato l'unico a non ricevere alcun messaggio, né da parte della famiglia, né da parte di sua moglie Delia . Gf Vip, la furia diche prende a calci la porta rossa Per questo ...Sorprese a non finire per il triangolo Alex Belli, Delia Duran, Soleil Sorge. Al Gf Vip, l'attore entra da sposato e innamorato della moglie, Soleil fidanzata con un uomo misterioro (che ...Alex Belli, dopo la sfuriata in cui ha tentato di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, è sparito per un po’ dalla casa ...