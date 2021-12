Ventenne violentata e ricattata dall'ex: 'Costretta a fare sesso con i suoi amici'. L'incubo lungo due anni (Di venerdì 10 dicembre 2021) Orrore a Catania dove quattro ragazzi, due di 20 anni e due di 21, sono finiti in manette perché indagati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo , diffusione illecita di immagini o video ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 dicembre 2021) Orrore a Catania dove quattro ragazzi, due di 20e due di 21, sono finiti in manette perché indagati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo , diffusione illecita di immagini o video ...

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Ventenne violentata e ricattata dall'ex: «Costretta a fare sesso con i suoi amici». L'incubo lungo due anni - leggoit : Ventenne violentata e ricattata dall'ex: «Costretta a fare sesso con i suoi amici». L'incubo lungo due anni - infoitinterno : Violentata dagli amici del fidanzato e ripresa in video per ricatto: ventenne fa arrestare quattro coetanei - AriannaAmbrosi0 : RT @romatoday: Violentata dagli amici del fidanzato e ripresa in video per ricatto: ventenne fa arrestare quattro coetanei - silviaindump : RT @romatoday: Violentata dagli amici del fidanzato e ripresa in video per ricatto: ventenne fa arrestare quattro coetanei -