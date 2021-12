Tsunami sulla Lamorgese: indagata la moglie del responsabile immigrazione del Viminale (Di venerdì 10 dicembre 2021) Tsunami al Viminale. C’è anche la moglie del capo del Dipartimento per l’immigrazione del ministero guidato dalla Lamorgese, Michele Di Bari, tra le 16 persone indagate in un’inchiesta per caporalato della procura di Foggia. Che con un blitz ha portato all’arresto di cinque persone. Due dei quali, un senegalese e un gambiano, sono finiti in cella. Mentre per gli altri 3 sono stati disposti i domiciliari. Per la moglie del prefetto di Mattina Di Bari è scattato l’obbligo di firma. Caporalato: indagata la moglie del prefetto Di Bari L’operazione, portata a termine dai carabinieri della compagnia di Manfredonia, ha scoperchiato uno giro di malaffare che riguarda oltre 10 aziende agricole. Per attività comprese tra luglio ed ottobre 2020. Imprese ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 dicembre 2021)al. C’è anche ladel capo del Dipartimento per l’del ministero guidato dalla, Michele Di Bari, tra le 16 persone indagate in un’inchiesta per caporalato della procura di Foggia. Che con un blitz ha portato all’arresto di cinque persone. Due dei quali, un senegalese e un gambiano, sono finiti in cella. Mentre per gli altri 3 sono stati disposti i domiciliari. Per ladel prefetto di Mattina Di Bari è scattato l’obbligo di firma. Caporalato:ladel prefetto Di Bari L’operazione, portata a termine dai carabinieri della compagnia di Manfredonia, ha scoperchiato uno giro di malaffare che riguarda oltre 10 aziende agricole. Per attività comprese tra luglio ed ottobre 2020. Imprese ...

