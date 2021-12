Super green pass, Bassetti: “La violazione delle quarantene è un reato, ora basta con i furbetti, serve una specifica norma” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Oggi c’è molta gente che finisce per non dire che ha sintomi per non avere problemi. Si deve agire subito su questi casi”. Stavolta far innervosire il direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è la cosiddetta violazione delle quarantene purtroppo, incredibili a dirsi, un fenomeno molto più diffusa di quanto si pensi. Bassetti: “Penso che ci voglia velocemente una norma a livello europeo altrimenti i furbetti ci saranno sempre” “La violazione delle quarantene – tiene a rimarcare il noto infettivologo – è un reato e bisognerebbe sempre perseguirlo come tale. E’ quindi giusto stoppare il Super green ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 dicembre 2021) “Oggi c’è molta gente che finisce per non dire che ha sintomi per non avere problemi. Si deve agire subito su questi casi”. Stavolta far innervosire il direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale Policlinico San Martino di Genova, Matteo, è la cosiddettapurtroppo, incredibili a dirsi, un fenomeno molto più diffusa di quanto si pensi.: “Penso che ci voglia velocemente unaa livello europeo altrimenti ici saranno sempre” “La– tiene a rimarcare il noto infettivologo – è une bisognerebbe sempre perseguirlo come tale. E’ quindi giusto stoppare il...

