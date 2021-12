Microsoft: la casa di Redmond ha ribattezzato Game Pass su PC (Di venerdì 10 dicembre 2021) Xbox Game Pass su PC d’ora in poi sarà semplicemente “PC Game Pass”, la casa di Redmond l’ha reso noto ai The Game Awards 2021 Microsoft, in occasione dei The Game Awards 2021, ha rinominato il proprio servizio in abbonamento Xbox Game Pass per computer per rendere più chiaramente la natura “separata” del servizio in abbonamento. La casa di Redmond ha dunque annunciato un cambio di nome per la versione computer del servizio che ora si chiamerà semplicemente “PC Game Pass“, rimuovendo “Xbox” dal nome del marchio. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Xbox Game ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 10 dicembre 2021) Xboxsu PC d’ora in poi sarà semplicemente “PC”, ladil’ha reso noto ai TheAwards 2021, in occasione dei TheAwards 2021, ha rinominato il proprio servizio in abbonamento Xboxper computer per rendere più chiaramente la natura “separata” del servizio in abbonamento. Ladiha dunque annunciato un cambio di nome per la versione computer del servizio che ora si chiamerà semplicemente “PC“, rimuovendo “Xbox” dal nome del marchio. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Xbox...

Ultime Notizie dalla rete : Microsoft casa TGA 2021, tutti i vincitori: It Takes Two è il più premiato, grande serata per Microsoft e Square Enix I The Game Awards 2021 si sono conclusi, e come ogni anno è arrivato il momento di tirare le somme. Come previsto, Microsoft ha portato a casa il maggior numero di premi , cinque, rivelandosi quindi il miglior publisher dell'anno insieme a Square Enix. Due di questi in realtà sono stati assegnati a Deathloop , ...

