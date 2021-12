Manuel e Lulù, colpo di scena al Grande Fratello Vip: i dettagli (Di venerdì 10 dicembre 2021) La situazione instabile tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip è ricca di 'tira e molla" che fa impazzire tutti. All'inizio Lulù e Manuel hanno stretto un forte legame, dove lui riempiva la Principessa Lulu di baci e gesti dolci. Dopo che lo stesso Manuel ha "troncato i rapporti" con Lulu, la storia sembra essersi conclusa. Manuel ha sottolineato che la sua scelta era giusta per il benessere di entrambi ma, tuttavia, vivendo nella stessa casa, era inevitabile che i due prima o poi si fossero riavvicinati l'uno all'altra. Clarissa, sorella di Lulù, dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello Vip si era raccomandata di "non cadere più nella sua trappola", ma ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 10 dicembre 2021) La situazione instabile traBortuzzo eSelassiè nella casa delVip è ricca di 'tira e molla" che fa impazzire tutti. All'iniziohanno stretto un forte legame, dove lui riempiva la Principessa Lulu di baci e gesti dolci. Dopo che lo stessoha "troncato i rapporti" con Lulu, la storia sembra essersi conclusa.ha sottolineato che la sua scelta era giusta per il benessere di entrambi ma, tuttavia, vivendo nella stessa casa, era inevitabile che i due prima o poi si fossero riavvicinati l'uno all'altra. Clarissa, sorella di, dopo essere uscita dalla casa delVip si era raccomandata di "non cadere più nella sua trappola", ma ...

Miami52481192 : RT @LGrullita: SEI BELLA che la musica nn c è. Guardate la faccia di lui. Vi prego. E smettetela di sparare a zero. Guardate ciò che ha se… - Flydownbabyyy : RT @Trafello2: Vergogna ho letto che ieri Manuel si è baciato con: un maschio e il #gfvip ha cenzurato tutto e ora si bacia con: Lulù e fa… - Sara93059806 : Jessi mi chiedevo se potessi dare una rinfrescata a Lulù sulle perle di Manuel nelle ultime settimane. Grazie gentilissima #GFvip - teamciambelloni : A me piacciono troppo Manuel e lulu spero lui non la prenda in giro ????#GFvip - Silvana30304158 : Quindi lulu si è rimbucata nel letto di Manuel potenza della #faiga Che non si fa per una scopata. A quando i… -

"Alex è stato ipocrita con Delia", ex del GF Vip commenta il rapporto con Soleil Clarissa Selassiè intervistata da FanPage ha parlato ampiamente della sorella Lulù e del suo rapporto con Manuel Bortuzzo . L'ex concorrente ha detto la sua anche sul "giallo" attorno alla "sparizione" di Nicola Pisu nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip . La ...

