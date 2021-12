LDA, arriva la telefonata di Gigi D'Alessio e i fan impazziscono per un particolare (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo una lunga attesa, alla fine Gigi D'Alessio è 'comparso' ad Amici 21. I fan più attenti del programma sanno bene che gli allievi della Scuola di Maria De Filippi, a differenza dei concorrenti del GF VIP, sono in contatto con i familiari. Chiaramente le comunicazioni avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dagli autori, ma da quando è iniziato il talent, i ballerini e i cantanti sono riusciti più volte a sentire parenti e amici stretti. La particolarità della telefonata odierna tra Gigi D'Alessio e LDA è che è stata trasmessa per la prima volta in tv. Nel corso di altre puntate, avevamo potuto ascoltare altri concorrenti parlare con persone appartenenti al proprio nucleo familiare ma mai con Luca D'Alessio. Nella puntata odierna è stata trasmessa una piccola festa organizzata dal ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 10 dicembre 2021) Dopo una lunga attesa, alla fineD'è 'comparso' ad Amici 21. I fan più attenti del programma sanno bene che gli allievi della Scuola di Maria De Filippi, a differenza dei concorrenti del GF VIP, sono in contatto con i familiari. Chiaramente le comunicazioni avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dagli autori, ma da quando è iniziato il talent, i ballerini e i cantanti sono riusciti più volte a sentire parenti e amici stretti. La particolarità dellaodierna traD'e LDA è che è stata trasmessa per la prima volta in tv. Nel corso di altre puntate, avevamo potuto ascoltare altri concorrenti parlare con persone appartenenti al proprio nucleo familiare ma mai con Luca D'. Nella puntata odierna è stata trasmessa una piccola festa organizzata dal ...

