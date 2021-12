Green pass, in arrivo un decreto per la revoca ai positivi (Di venerdì 10 dicembre 2021) Violare la quarantena è reato ma non esiste un sistema che sospenda la certificazione verde a chi risulti contagiato Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 10 dicembre 2021) Violare la quarantena è reato ma non esiste un sistema che sospenda la certificazione verde a chi risulti contagiato

borghi_claudio : E infatti, senza essere Nostradamus e in leggero anticipo su metà dicembre ecco che oggi per la prima volta i conta… - TgrRai : #GreenPass, giovane positivo al #Covid in treno da #Torino a #Milano per raggiungere la fidanzata. Siccome aveva il… - borghi_claudio : Quando Macron ha fatto mettere il green pass ce n'erano 12mila. Ma tranquilli, è una buona idea e funziona. - unozerozer0 : A questo punto ci vuole un 'green green pass' per verificare che chi ha il super green pass non sia positivo...per… - hiboss_hiboss : RT @DronEXPit: Qualcuno disse 'il green pass da la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose' #ScalaInfetta -