Grecia | raid no vax a scuola dei figli | accuse di sequestro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grecia raid

ANSA Nuova Europa

Inun gruppo di 11 no - vax, 9 uomini e 2 donne, rischia di essere incriminato per sequestro di persona a seguito di unnella scuola frequentata dai figli di alcuni di loro. I no - vax, ...... come la Germania, la Slovacchia, lae l'Austria, quando l'obbligo vaccinale diventerà legge ... Come definire diversamente ilvandalico andato in scena nelle scorse ore al Vax point di ...In Grecia un gruppo di 11 no-vax, 9 uomini e 2 donne, rischia di essere incriminato per sequestro di persona a seguito di un raid nella scuola frequentata dai figli di alcuni di loro. (ANSA) ...di Umbero Baldo Dal 6 dicembre, con l’entrata in vigore del cosiddetto Super Green Pass, ci sarà un’ulteriore stretta per chi non intende sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid 19. Fra le nuove ...