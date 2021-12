Google e i semafori gestiti a Roma: sì del Comune a 3 incroci (Di venerdì 10 dicembre 2021) ‘semafori intelligenti’ per migliorare la viabilità di Roma, con l’ausilio di Google. È l’obiettivo della memoria di giunta approvata ieri, giovedì 9 dicembre 2021, che sarà esaminata dall’Assemblea Capitolina e dà mandato a Roma Servizi per la Mobilità, con il coordinamento e il monitoraggio del Dipartimento competente, di avviare azioni per “l’ottimizzazione dei cicli semaforici”. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Il sogno di Gualtieri: i semafori di Roma diretti da Gooogle “Queste azioni potrebbero essere anticipate da studi basati sui dati di traffico e mobilità, anche ceduti gratuitamente da enti di ricerca e operatori di mercato – ha spiegato il Campidoglio -. Le informazioni sarebbero quindi integrate con quelle sulle configurazioni ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 10 dicembre 2021) ‘intelligenti’ per migliorare la viabilità di, con l’ausilio di. È l’obiettivo della memoria di giunta approvata ieri, giovedì 9 dicembre 2021, che sarà esaminata dall’Assemblea Capitolina e dà mandato aServizi per la Mobilità, con il coordinamento e il monitoraggio del Dipartimento competente, di avviare azioni per “l’ottimizzazione dei ciclici”. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Il sogno di Gualtieri: ididiretti da Gooogle “Queste azioni potrebbero essere anticipate da studi basati sui dati di traffico e mobilità, anche ceduti gratuitamente da enti di ricerca e operatori di mercato – ha spiegato il Campidoglio -. Le informazioni sarebbero quindi integrate con quelle sulle configurazioni ...

