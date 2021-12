GF Vip 6, lacrime e disperazione nella casa: l’addio si avvicina (Di venerdì 10 dicembre 2021) Al GF Vip 6 non ci si annoia mai. Le ultime rivelazioni riguardano un addio clamoroso che ha lasciato tutti senza parole. Mancano solo poche ore alla seconda puntata della settimana del GF Vip 6 e gli argomenti di cui parlare non fanno che aumentare a dismisura con il passare dei minuti. Il programma condotto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 dicembre 2021) Al GF Vip 6 non ci si annoia mai. Le ultime rivelazioni riguardano un addio clamoroso che ha lasciato tutti senza parole. Mancano solo poche ore alla seconda puntata della settimana del GF Vip 6 e gli argomenti di cui parlare non fanno che aumentare a dismisura con il passare dei minuti. Il programma condotto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip, Katia Ricciarelli annuncia l'addio alla casa e Manila Nazzaro scoppia in lacrime - francobus100 : Gf Vip, Katia Ricciarelli annuncia l'addio alla casa e Manila Nazzaro scoppia in lacrime - infoitcultura : Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano: ecco perché - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Gianmaria Antinolfi in lacrime per Aldo Montano, ecco cosa è successo nella Casa - infoitcultura : Lacrime e abbracci per i vipponi che lasciano il GF VIP 6: i nomi -