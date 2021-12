F1 | Verstappen | ' ci manca un po' di passo ma siamo competitivi nel long run'

(Di venerdì 10 dicembre 2021) Abu Dhabi, 10 dic. - (Adnkronos) - "La pista è un po' più divertente da guidare. In genere quando ci sono curve più veloci è così. Adesso l'ultimo settore è più scorrevole. Stiamo ancora analizzando i dati e cercando di comprenderli, sicuramente la simulazione da qualifica non è andata secondo i piani. Civa un po' di. Neirun invece eravamo parecchio più". Lo dice il pilota della Red Bull Maxdopo le due sessioni di prove libere del Gp di Abu Dhabi, decisivo per l'assegnazione del titolo iridato.

Lewis Hamilton ha concluso in prima posizione la giornata di prove libere ad Abu Dhabi. Il campione in carica, appaiato a Max Verstappen in classifica quando manca una sola gara dal termine può essere soddisfatto del suo giro veloce. Nel long run invece Mercedes e Red Bull, alla fine della fiera, sembrano equivalersi.