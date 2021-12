«Entro tre messi la norma sul biologico arriverà in aula» (Di venerdì 10 dicembre 2021) Pasquale Maglione, deputato del Movimento 5 Stelle in commissione agricoltura, è il relatore della proposta di legge sullo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Il testo è stato approvato praticamente all’unanimità in commissione e poi al Senato e che aspetta di arrivare alla Camera. Numerosi esponenti del settore del biologico considerano sospetta la lentezza con la quale la legge va al voto in aula. Quando pensate possa arrivare in aula per l’approvazione definitiva? La … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 10 dicembre 2021) Pasquale Maglione, deputato del Movimento 5 Stelle in commissione agricoltura, è il relatore della proposta di legge sullo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo. Il testo è stato approvato praticamente all’unanimità in commissione e poi al Senato e che aspetta di arrivare alla Camera. Numerosi esponenti del settore delconsiderano sospetta la lentezza con la quale la legge va al voto in. Quando pensate possa arrivare inper l’approvazione definitiva? La … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

