Diretta Genoa - Sampdoria ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 10 dicembre 2021) GENOVA - Sarà il Derby della Lanterna numero 105 ad inaugurare la diciassettesima giornata di Serie A . Alle ore 20.45, infatti, allo stadio Luigi Ferraris, andrà in scena il match tra il Genoa di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 dicembre 2021) GENOVA - Sarà il Derby della Lanterna numero 105 ad inaugurare la diciassettesima giornata di Serie A . Alle ore 20.45, infatti, allo stadio Luigi Ferraris, andrà in scena il match tra ildi ...

Advertising

Luxgraph : Diretta Genoa-Sampdoria ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - sportli26181512 : Diretta #Genoa-#Sampdoria ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Il 105° Derby della Lant… - infoitsport : Genoa-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - SampNews24 : #Genoa-#Sampdoria, streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la partita - Fantacalciok : Genoa – Sampdoria: cronaca diretta live e risultato in tempo reale -