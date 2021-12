Trionfa la banalità del pop di Baltimora Le pagelle di X Factor

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 10 dicembre 2021) C’era una speranza, nemmeno tanto celata, in questa edizione di X. Ovvero la possibilità di vederre una band rock, i Bengala Fire, o l’anima inconsciamente punk di Gianmaria. Invece vince, il cantautore-produttore più banalmente pop di questa stagione. Ed ecco che l’Italia, dal sogno rock dei Maneskin, si riscopre il solito Paese di “musichette mentre fuori c’è la morte”. Resta però, per fortuna, un vero spettacolo. L’ultimo atto del talent di Sky è un concerto (quasi) in piena regola. E finalmente, verrebbe da dire, perché il difetto più evidente di Xè sempre stato la distanza - talvolta abissale - tra i palchi patinati della televisione e quelli dei concerti veri e propri. Ora qualcosa sta cambiando e un Xin “formato festival” per un’intera stagione sarebbe ...