Spread Btp - Bund: chiude in rialzo a 135,1 punti (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il differenziale tra Btp e Bund ha chiuso a 135,1 punti, in rialzo rispetto ai 134 punti del giorno precedente. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, nella seduta ha fatto segnare un ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il differenziale tra Btp eha chiuso a 135,1, inrispetto ai 134del giorno precedente. Secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, nella seduta ha fatto segnare un ...

Advertising

DividendProfit : Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 135,1 punti – Economia - fisco24_info : Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 135,1 punti: Il rendimento del decennale italiano in calo allo 0,99 % - RenatoSouvarine : @CCKKI @ZioGnagno Per dire... - RenatoSouvarine : @afderas Intanto, è salito di un punto anche oggi. Zitt' zitt', chiatt' chiatt', ce facesse nu mazz' accussì... - paolocalcinari : RT @MilanoFinanza: Milano chiude in verde (+0,25%) grazie al rally di Unicredit. Spread Btp/Bund a 135 punti -