Sciopero scuola 10 dicembre, anche Landini e Bombardieri in piazza: “L’istruzione è un pilastro della società” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “La scuola, soprattutto in questa fase delicata, rappresenta un pilastro essenziale per la tenuta sociale e democratica del nostro Paese, ne rafforza la coesione e la giustizia sociale. Da parte del Governo occorre un segnale di attenzione vero e tangibile. Per questo domani saremo al fianco di tutte le lavoratrici e i lavoratori che parteciperanno allo Sciopero della scuola pubblica”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 dicembre 2021) “La, soprattutto in questa fase delicata, rappresenta unessenziale per la tenuta sociale e democratica del nostro Paese, ne rafforza la coesione e la giustizia sociale. Da parte del Governo occorre un segnale di attenzione vero e tangibile. Per questo domani saremo al fianco di tutte le lavoratrici e i lavoratori che parteciperanno allopubblica”. L'articolo .

