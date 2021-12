Roma, doppio colpo a Sofia: vittoria col Cska e primo posto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Sofia – La Roma conquista la vittoria per 3-2 a Sofia sul Cska, nell’ultimo turno del Girone C della Conference League. La squadra di Mourinho scappa via con tre gol di vantaggio, grazie alla doppietta di Abraham e al tacco di Borja Mayoral. I bulgari con orgoglio tengono in ansia i giallorossi fino alla fine, grazie alle marcature di Catakovic e Wildschut. La Roma vince addirittura il suo gruppo andando direttamente agli ottavi di finale della terza competizione europea, approfittando del pareggio del Bodoe Glimt per 1-1 contro lo Zorya. Il match La Roma di Mourinho prende subito possesso del gioco e passa in vantaggio dopo 15 minuti con Abraham, imbeccato da Karsdorp. Al 24? minuto il primo giallo del match per il giallorosso Bove, che entra in ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 dicembre 2021)– Laconquista laper 3-2 asul, nell’ultimo turno del Girone C della Conference League. La squadra di Mourinho scappa via con tre gol di vantaggio, grazie alla doppietta di Abraham e al tacco di Borja Mayoral. I bulgari con orgoglio tengono in ansia i giallorossi fino alla fine, grazie alle marcature di Catakovic e Wildschut. Lavince addirittura il suo gruppo andando direttamente agli ottavi di finale della terza competizione europea, approfittando del pareggio del Bodoe Glimt per 1-1 contro lo Zorya. Il match Ladi Mourinho prende subito possesso del gioco e passa in vantaggio dopo 15 minuti con Abraham, imbeccato da Karsdorp. Al 24? minuto ilgiallo del match per il giallorosso Bove, che entra in ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma doppio L'Atalanta regala un'ora e rovina tutto in Champions, il Napoli sorride a metà. Roma primo posto insperato La Roma fa la partita, a tratti con percentuali dominanti di possesso palla. La rete del raddoppio ... Ma la notizia migliore arriva nel finale col pareggio del Bodo, che vale un doppio impegno in meno ...

La Roma vince a Sofia, è agli ottavi di Conference League La Roma fa la partita, a tratti con percentuali dominanti di possesso palla. La rete del raddoppio ... Ma la notizia migliore arriva nel finale col pareggio del Bodo, che vale un doppio impegno in meno ...

Roma si qualifica agli ottavi se…/ Conference League risultati: giallorossi primi! La Roma si qualifica agli ottavi di Conference League con una vittoria sul campo del Cska Sofia, ma allo stesso tempo il Bodo/Glimt non deve vincere.

Europa dai due volti: l’Atalanta è fuori dalla Champions, Napoli e Roma staccano il pass E’ stata una serata dai due volti per le squadre italiane tra Champions, Europa League e Conference. Niente da fare per l’Atalanta che è stata eliminata dalla Champions, bene Napoli e Roma rispettivam ...

