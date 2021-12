Rai: Anzaldi (Iv), "Incomprensibile silenzio su no - vax in talk, azienda dica se Loy pagata" (Di giovedì 9 dicembre 2021) ... con le autorevoli prese di posizione del direttore del tg La7 Mentana, del direttore del Tg1 Maggioni, del direttore del 'Quotidiano del Sud' Napoletano e di altri giornalisti di grande esperienza: ... Leggi su politicanews (Di giovedì 9 dicembre 2021) ... con le autorevoli prese di posizione del direttore del tg La7 Mentana, del direttore del Tg1 Maggioni, del direttore del 'Quotidiano del Sud' Napoletano e di altri giornalisti di grande esperienza: ...

Advertising

sardo1951 : RT @Michele_Anzaldi: Anzaldi: 'Incomprensibile silenzio dei vertici Rai sugli opinionisti no vax' - PoliticaNewsNow : Rai: Anzaldi (Iv), 'Incomprensibile silenzio su no-vax in talk, azienda dica se Loy pagata' - giornalorg : - ottovanz : RT @Michele_Anzaldi: Anzaldi: 'Incomprensibile silenzio dei vertici Rai sugli opinionisti no vax' - GiulianaDaniel2 : RT @Michele_Anzaldi: Anzaldi: 'Incomprensibile silenzio dei vertici Rai sugli opinionisti no vax' -