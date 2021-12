Quirinale: Tajani, “Se Berlusconi accetta ci sono i numeri per eleggerlo” (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA “Non si chiede di essere candidati al Quirinale e lui non lo ha chiesto, ma è certamente un sogno realizzabile. Quando glielo diciamo, risponde con un sorriso”. Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se quella di Silvio Berlusconi presidente della Repubblica sia una candidatura ufficiale o sia solo un’ipotesi, un sogno. Sulla carta, considerando i delegati regionali, il Centrodestra parte da circa 440 voti e a quindi a Berlusconi ne mancano circa 65 per essere eletto dal quarto scrutinio. “I voti si possono trovare, il Parlamento è sovrano”. Dialogo aperto con Italia Viva? “Con Renzi non abbiamo parlato di Quirinale, siamo tutti concentrati in questo momento sulla Legge di Bilancio e sul rilancio dell’economia. Ancora ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 9 dicembre 2021) ROMA “Non si chiede di essere candidati ale lui non lo ha chiesto, ma è certamente un sogno realizzabile. Quando glielo diciamo, risponde con un sorriso”. Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se quella di Silviopresidente della Repubblica sia una candidatura ufficiale o sia solo un’ipotesi, un sogno. Sulla carta, considerando i delegati regionali, il Centrodestra parte da circa 440 voti e a quindi ane mancano circa 65 per essere eletto dal quarto scrutinio. “I voti si postrovare, il Parlamento è sovrano”. Dialogo aperto con Italia Viva? “Con Renzi non abbiamo parlato di, siamo tutti concentrati in questo momento sulla Legge di Bilancio e sul rilancio dell’economia. Ancora ...

Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele per controlli: dimesso dopo una Tac Silvio Berlusconi è tornato al San Raffaele per controlli. L’ex premier, 85 anni, leader di Forza Italia, ha avuto un malore la scorsa settimana, prima del ponte festivo. Un forte dolore nella zona ad ...

