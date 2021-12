Peng Shuai: la denuncia di stupro scomparsa in 20 minuti (Di giovedì 9 dicembre 2021) La censura di Pechino ha agito: in appena 20 minuti sono scomparsi dai social tutti i post relativi allo stupro di Peng Shuai ad opera del vicepremier Zhang Gaoli. Rimossi post, commenti, account resi invisibili e parole chiave bannate. Una censura del genere era stata riservata solo alla repressione di piazza Tienanmen nel 1989. Creati centinaia di account fake a sostegno del regime. La tennista è scomparsa dalla vita pubblica e sui social dilaga l’hashtag #WhereIsPengShuai. Peng Shuai accusa di stupro il vicepremier cinese Zhang Gaoli Peng Shuai è una giocatrice di tennis cinese, ex campionessa del mondo di tennis doppio insieme alla sua compagna Su-Wei Hsieh. Una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) La censura di Pechino ha agito: in appena 20sono scomparsi dai social tutti i post relativi allodiad opera del vicepremier Zhang Gaoli. Rimossi post, commenti, account resi invisibili e parole chiave bannate. Una censura del genere era stata riservata solo alla repressione di piazza Tienanmen nel 1989. Creati centinaia di account fake a sostegno del regime. La tennista èdalla vita pubblica e sui social dilaga l’hashtag #WhereIsaccusa diil vicepremier cinese Zhang Gaoliè una giocatrice di tennis cinese, ex campionessa del mondo di tennis doppio insieme alla sua compagna Su-Wei Hsieh. Una ...

