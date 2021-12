Mille miliardi di alberi e un pugno di lenticchie, Enza Monetti e il sentimento dell’infinito (Di giovedì 9 dicembre 2021) di Fiorella Franchini Nell’ex Biblioteca del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, fino a martedì 4 gennaio 2022, arte, natura e sciEnza si fondono in un mix d’immagini e significati attraverso la mostra di Enza Monetti “Mille miliardi di alberi”, a cura di Loredana Troise. Un titolo allusivo che richiama l’ambizioso obiettivo “One Trillion Trees”, proclamato al G20 di Roma, e ripropone il nucleo ispirativo del lavoro dell’artista. Enza Monetti ha all’attivo numerose personali ed esposizioni in cui è spesso presente il parallelo tra arte e ambiente, una corrispondEnza amorosa di poesia, immagini e materiali che sprigiona energia vitale, contenuti lirici e civili che riescono costantemente a emozionare. La nuova esposizione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 dicembre 2021) di Fiorella Franchini Nell’ex Biblioteca del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, fino a martedì 4 gennaio 2022, arte, natura e scisi fondono in un mix d’immagini e significati attraverso la mostra didi”, a cura di Loredana Troise. Un titolo allusivo che richiama l’ambizioso obiettivo “One Trillion Trees”, proclamato al G20 di Roma, e ripropone il nucleo ispirativo del lavoro dell’artista.ha all’attivo numerose personali ed esposizioni in cui è spesso presente il parallelo tra arte e ambiente, una corrispondamorosa di poesia, immagini e materiali che sprigiona energia vitale, contenuti lirici e civili che riescono costantemente a emozionare. La nuova esposizione ...

