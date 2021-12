Mattarella il 16 12 da papa Francesco per visita di commiato (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il prossimo 16 dicembre in Vaticano, per la visita di commiato a papa Francesco. Lo si legge nell'agenda sul sito del Quirinale. 9 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il presidente della Repubblica Sergiosarà il prossimo 16 dicembre in Vaticano, per ladi. Lo si legge nell'agenda sul sito del Quirinale. 9 dicembre 2021

Advertising

iscaramuzzi : RT @askanews_ita: Il presidente #Mattarella il 16 dicembre da Papa Francesco per una visita di commiato - askanews_ita : Il presidente #Mattarella il 16 dicembre da Papa Francesco per una visita di commiato - infoitsport : Quirinale conferma: Mattarella in visita congedo da Papa il 16/12 - TV7Benevento : **Quirinale: Mattarella in visita commiato dal Papa il 16 dicembre**... - ivocamic : RT @ivocamic: Il #PAPA va a piazza di Spagna alle 6 del mattino per evitare 'assembramenti' Come sono lontani i tempi in cui si andava nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella papa Mattarella il 16 12 da papa Francesco per visita di commiato Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il prossimo 16 dicembre in Vaticano, per la visita di commiato a Papa Francesco. Lo si legge nell'agenda sul sito del Quirinale. 9 dicembre 2021

'A fianco del coraggio', Roche premia le donne che combattono ... vice presidente dell'Aimac e segretario generale della Favo (federazione associazioni volontariato in oncologia), da poco nominata cavaliere della repubblica dal Presidente Mattarella; Giovanni ...

Mattarella il 16\12 da papa Francesco per visita di commiato Roma, 9 dic. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il prossimo 16 dicembre in Vaticano, per la visita di commiato a ...

Quirinale: Mattarella firma 7 provvedimenti di clemenza individuale Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il Presidente Mattarella ha adottato sette provvedimenti di clemenza individuale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato – ai sensi di quanto previsto ...

Il presidente della Repubblica Sergiosarà il prossimo 16 dicembre in Vaticano, per la visita di commiato aFrancesco. Lo si legge nell'agenda sul sito del Quirinale. 9 dicembre 2021... vice presidente dell'Aimac e segretario generale della Favo (federazione associazioni volontariato in oncologia), da poco nominata cavaliere della repubblica dal Presidente; Giovanni ...Roma, 9 dic. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il prossimo 16 dicembre in Vaticano, per la visita di commiato a ...Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Il Presidente Mattarella ha adottato sette provvedimenti di clemenza individuale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato – ai sensi di quanto previsto ...