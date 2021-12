Lazio, il pari costa amaro: ora Sarri ‘trema’ in vista del 2022 (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Lazio completa il quadro delle italiane in Europa League. I biancocelesti pareggiano contro il Galatasaray e concludono secondi il girone. Lazio che pareggia contro il Galatasaray e fallisce il sorpasso in classifica. I biancocelesti non vanno oltre il pareggio a reti bianche, fallendo in questo modo l’aggancio al primo posto del girone e la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lacompleta il quadro delle italiane in Europa League. I biancocelesti pareggiano contro il Galatasaray e concludono secondi il girone.che pareggia contro il Galatasaray e fallisce il sorpasso in classifica. I biancocelesti non vanno oltre il pareggio a reti bianche, fallendo in questo modo l’aggancio al primo posto del girone e la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

PAGELLE Lazio - Galatasaray: Zaccagni l'unico vivace, gli altri sono spenti STRAKOSHA 6: Ha superato Reina nelle gerarchie, ha fatto il double in pochi giorni, campionato e coppa. Poco impegnato, guarda la partita da lontano. L’unico brivido su un calcio ...

