L'Antitrust multa Amazon per oltre 1 miliardo. Ecco perché (Di giovedì 9 dicembre 2021) L'Antitrust ha constatato una violazione dell'art. 102 del Tfue. La sanzione è arrivata per il danno inflitto alla concorrenza nel servizio di logistica e segue la logica europea di contenimento delle Big tech. L'azienda di Bezos, fortemente contraria alla multa, promette ricorso. Un miliardo, centoventotto milioni e cinquecento novantasei mila euro. A tanto ammonta la multa che L'Antitrust italiano ha inflitto alle società Amazon Europe Core S.a.r.l., Amazon Services Europe S.a.r.l., Amazon Eu S.a.r.l., Amazon Italia Service S.a.r.l. e Amazon Italia Logistica S.r.l. per aver violato l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (Tfue). Quest'ultimo vieta infatti "lo sfruttamento abusivo da parte di ...

