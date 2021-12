In Nuova Zelanda verso il divieto di fumo per i ragazzi nati dopo il 2008: lo stop alle sigarette sarà per tutta la vita (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il governo della Nuova Zelanda ha intenzione di vietare a tutti i 14enni di acquistare sigarette e impedire loro di farlo anche una volta raggiunta la maggiore età. La ministra della Salute Ayesha Verral ha annunciato una proposta di legge in Parlamento che vieterà la vendita di prodotti contenenti tabacco a tutti i ragazzi nati dopo il 2008, con l’obiettivo di azzerare entro il 2025 la percentuale di adulti fumatori già in calo in Nuova Zelanda. Nel Paese sono circa il 13 per cento i tabagisti, in calo del 5 per cento rispetto a 10 anni prima. «Vogliamo assicurarci che le persone giovani non inizino mai a fumare – ha detto la ministra – per questo abbiamo reso un reato vendere o fornire loro prodotti contenenti tabacco. Le persone ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il governo dellaha intenzione di vietare a tutti i 14enni di acquistaree impedire loro di farlo anche una volta raggiunta la maggiore età. La ministra della Salute Ayesha Verral ha annunciato una proposta di legge in Parlamento che vieterà la vendita di prodotti contenenti tabacco a tutti iil, con l’obiettivo di azzerare entro il 2025 la percentuale di adulti fumatori già in calo in. Nel Paese sono circa il 13 per cento i tabagisti, in calo del 5 per cento rispetto a 10 anni prima. «Vogliamo assicurarci che le persone giovani non inizino mai a fumare – ha detto la ministra – per questo abbiamo reso un reato vendere o fornire loro prodotti contenenti tabacco. Le persone ...

