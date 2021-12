GF Vip, ex concorrente in lacrime: “Non posso vedere mio figlio da due anni” (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ex concorrente del GF Vip è scoppiato in lacrime quando ha rivelato il dramma che sta attraversando da due anni in cui non può vedere il figlio. Aida Yespica ha partecipato alla seconda edizione del GF Vip 2, conquistando l’affetto del pubblico. La showgirl arrivò infatti ad essere fra i quattro finalisti del programma, anche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’exdel GF Vip è scoppiato inquando ha rivelato il dramma che sta attraversando da duein cui non puòil. Aida Yespica ha partecipato alla seconda edizione del GF Vip 2, conquistando l’affetto del pubblico. La showgirl arrivò infatti ad essere fra i quattro finalisti del programma, anche L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vip concorrente Amici 21, le anticipazioni della puntata del 12 dicembre: eliminazioni, sfide e ospiti vip Tra i vip anche Sabrina Ferilli alla quale è spettato il compito di giudicare la gara tra i ... Il concorrente è riuscito comunque a vincere la sfida, anche se dopo ha poi accusato un dolore alla ...

Gf vip 6, Marina La Rosa massacra Soleil: 'E' una ?' Nello specifico Marina ha voluto parlare di Soleil Sorge ovvero l'attuale concorrente del Grande Fratello vip 6 che ha avuto modo di conoscere durante la partecipazione all'Isola 14. Ma cosa ha ...

GF Vip, Lulù svela i 4 concorrenti che lasceranno dopo il 13 Dicembre: di chi si tratta Il Gf Vip non finirà il 13 dicembre, anzi, proseguirà fino a marzo. Alcuni degli attuali concorrenti stanno pensando di di uscire prima, non appena il contratto che hanno firmato ...

GF Vip, Lulù si commuove con Manuel: cosa è successo stanotte nel letto tra i due concorrenti Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo di nuovo vicini nella notte. Cosa è accaduto. Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, inizialmente con la loro storia d’amore hanno fatto appassionare il pubblico. – GF Vip, L ...

