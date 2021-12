Calcio | Figlie Pelè ' Papà in ospedale per controlli programmati'

(Di giovedì 9 dicembre 2021) "Tra due giorni tornerà a casa per godersi il Natale in famiglia", annuncia sui social Kely Nascimento SAN PAOLO (BRASILE) -di routineda mesi e Natale in famiglia senza ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Figlie

Questa foto è stata scattata 10 minuti fa in ospedale dove mio padre ha completato una procedura programmata da mesi", scrive una delle, Kely Nascimento, che posta la foto che ritrae il padre ...Quella tra Federica Cappelletti e Paolo Rossi , il campione dimorto un anno fa, è stata una ... ma volevo qualcosa di più anche per le mieperché loro continuassero a viverlo anche nel ...Un'ottima notizia per i fan di Pelé e tutto il mondo del calcio. Il nuovo ricovero della leggenda brasiliana era programmato. "Tra due o tre giorni torna a casa per godersi il Na ...Le figlie di Pelé hanno voluto rassicurare via social i tifosi in merito alle condizioni del campione brasiliano, ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo. "Tra due o tre giorni torna a ca ...