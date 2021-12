Bianca Balti impegnata social: meglio tacere e far sognare, che parlare (e far dormire) (Di giovedì 9 dicembre 2021) Bianca Balti, regina italiana della moda nel mondo, è sempre un incanto. Ma come tutte forse anche lei sente che il tempo passa e non si resta in auge per sempre... E se come scrive Leopardi moda e morte sono sorelle, sulle passerelle l’angoscia del tempus fugit è più spietata che altrove. Così la Bella di Lodi accantona la moda quando può, dilettandosi di moral coaching, svelando se stessa su Instagram, postando clippini motivazionali dedicati alle donne. Super ipnotica (sempre sarà), la modella alterna scintillanti lussuosi post con indosso vestiti-opere d’arte a una serie di video targata “A letto con Bianca”. Il titolo è un po’ losco, quasi azzeccato (gli sporcaccioni penseranno alla lingerie; le più maliziose vorranno prendere appunti?). Peccato cotanto titolo non rispecchi i temi, mosci e vani. Avvolta in felponi, tutoni e ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 dicembre 2021), regina italiana della moda nel mondo, è sempre un incanto. Ma come tutte forse anche lei sente che il tempo passa e non si resta in auge per sempre... E se come scrive Leopardi moda e morte sono sorelle, sulle passerelle l’angoscia del tempus fugit è più spietata che altrove. Così la Bella di Lodi accantona la moda quando può, dilettandosi di moral coaching, svelando se stessa su Instagram, postando clippini motivazionali dedicati alle donne. Super ipnotica (sempre sarà), la modella alterna scintillanti lussuosi post con indosso vestiti-opere d’arte a una serie di video targata “A letto con”. Il titolo è un po’ losco, quasi azzeccato (gli sporcaccioni penseranno alla lingerie; le più maliziose vorranno prendere appunti?). Peccato cotanto titolo non rispecchi i temi, mosci e vani. Avvolta in felponi, tutoni e ...

mm_nurita : Iniziamo con la pubblicità da parte dei vip per il vax per bambini! Bianca Balti posta su Instagram le foto di lei… - lagnawinters : Ma quanto è bella la figlia di Bianca Balti ? - massimo0123456 : Bianca Balti - gan_gilli : @Joeeeeyyyyyyyy @DeMelJeff Bianca Balti, Monica Belluci, Lolo Ferrari... - Mayankrazdinesh : RT @vogue_italia: Il mini dress di Bianca Balti e altri 20+ look da gran sera selezionati per voi ?? -