(Di giovedì 9 dicembre 2021) sul mercato, danneggiando gli operatori concorrenti di logistica per e-commerce Una multa di quasi 1,2 milioni di euro è quella imposta al colossoperdisul mercato. Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ue,avrebbe violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Ue, provocando un danno agli operatori concorrenti nel servizio di logistica per e-commerce. #Antitrust: Sanzione di oltre 1 miliardo e 128 milioni di euro ad #perdi#concorrenza #internet #mercatidigitali #sanzione #agcm #piattaformedigitali #https://t.co/j4WPhnrilo — Autorità Antitrust (@antitrust it) December 9, ...

dall' Antitrust italiana con una sanzione record da oltre 1 miliardo e 128 milioni di euro. La sanzione arriva ufficiale dal sito dell'AGCOM e riporta una motivazione importante che ...Sanzione che cade a pochi giorni dalla maxi multa comminata aded Apple sul fronte dell'e - ... Anche Apple (per altri 10 miloni) avverte che l'Antitrust non è competente. E spiega che i ...Amazon multata dall'Antitrust per abuso di posizione dominante sul mercato, danneggiando gli operatori concorrenti di logistica per e-commerce ...Una multa da oltre un miliardo per abuso di posizione dominante. Amazon ha danneggiato la concorrenza nel servizio logistica per e-commerce.