Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2021 ore 16:30 (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Viabilità DEL 8 DICEMBRE 2021 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN STUDIO GINA PANDOLFO SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE. LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL5 Roma-CIVITAVECCHIA, TERMINATI I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOILazioNE E’ STATA RIATTIVATI TRA LADISPOLI E CIVITAVECCHIA PER GLI EVENTI NEL Lazio SI ACCENDONO LE LUCI SULLE FESTIVITA’ INVERNALI DEL Lazio FINO AL 9 GENNAIO, UN CALENDARIO RICCO DI APPUNTAMENTI, MERCATINI, LABORATORI, PRESEPI E TANTO ALTRO IN OGNI CARATTERISTICO ANGOLO DELLA NOSTRA Regione. PER ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 dicembre 2021)DEL 8 DICEMBREORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN STUDIO GINA PANDOLFO SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ SPOSTAMENTI MINIMI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE. LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL5-CIVITAVECCHIA, TERMINATI I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOINE E’ STATA RIATTIVATI TRA LADISPOLI E CIVITAVECCHIA PER GLI EVENTI NELSI ACCENDONO LE LUCI SULLE FESTIVITA’ INVERNALI DELFINO AL 9 GENNAIO, UN CALENDARIO RICCO DI APPUNTAMENTI, MERCATINI, LABORATORI, PRESEPI E TANTO ALTRO IN OGNI CARATTERISTICO ANGOLO DELLA NOSTRA. PER ...

