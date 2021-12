Val di Susa, fuochi d’artificio e lancio di pietre al cantiere di San Didero. Manifestanti No Tav respinti con idranti e lacrimogeni (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Martedì sera, nell’ambito della mobilitazione NoTav per la ricorrenza dell’8 dicembre, un centinaio di antagonisti provenienti anche da altre città e coordinati dal centro sociale Askatasuna, hanno effettuato diversi attacchi al cantiere di San Didero. L’Azione è iniziata intorno alle 22.30 e si è conclusa dopo circa un’ora. Due gruppi di circa una cinquantina di persone ciascuno hanno attaccato contestualmente il cantiere sui due lati (lato cava e lato autostrada) con pietre, bombe carta e fuochi d’artificio. Nel comunicato della Questura viene poi precisato che “I soggetti sono stati respinti a più riprese attraverso l’utilizzo dell’idrante e dei lacrimogeni. Nel corso dell’azione un carabiniere è rimasto lievemente ferito al fianco, colpito da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Martedì sera, nell’ambito della mobilitazione NoTav per la ricorrenza dell’8 dicembre, un centinaio di antagonisti provenienti anche da altre città e coordinati dal centro sociale Askatasuna, hanno effettuato diversi attacchi aldi San. L’Azione è iniziata intorno alle 22.30 e si è conclusa dopo circa un’ora. Due gruppi di circa una cinquantina di persone ciascuno hanno attaccato contestualmente ilsui due lati (lato cava e lato autostrada) con, bombe carta e. Nel comunicato della Questura viene poi precisato che “I soggetti sono statia più riprese attraverso l’utilizzo dell’idrante e dei. Nel corso dell’azione un carabiniere è rimasto lievemente ferito al fianco, colpito da una ...

