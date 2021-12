"Un putt***? Con chi è andato a letto mio marito": Serena Grandi-choc, una sconvolgente storia di corna (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Confessioni proibite, spinte, intime, quelle di Serena Grandi a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su Rai 1. L'attrice, infatti, ha anticipato alcune parti del libro sulla sua vita che ha scritto da poco, Serena a tutti i costi. Lettere di una vita mai inviate. In particolare, si è sbottonata sul sesso, con alcuni aneddoti piuttosto imbarazzanti. "La prima volta che ho fatto l'amore avevo 14 anni, da dimenticare… La seconda volta – ha raccontato – è stata con questo ragazzo italo cinese e in sottofondo c'era una canzone di Carlos Santana. Quando la sento a distanza di anni ancora mi emoziono. Si chiama Sergio, l'ho cercato su Facebook e lancio un appello: Andiamo a cena una sera...", rivela Serena Grandi con grande disinvoltura. Dunque, sul libro ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Confessioni proibite, spinte, intime, quelle dia Oggi è un altro giorno, il programma condotto daBortone su Rai 1. L'attrice, infatti, ha anticipato alcune parti del libro sulla sua vita che ha scritto da poco,a tutti i costi. Lettere di una vita mai inviate. In particolare, si è sbottonata sul sesso, con alcuni aneddoti piuttosto imbarazzanti. "La prima volta che ho fatto l'amore avevo 14 anni, da dimenticare… La seconda volta – ha raccontato – è stata con questo ragazzo italo cinese e in sottofondo c'era una canzone di Carlos Santana. Quando la sento a distanza di anni ancora mi emoziono. Si chiama Sergio, l'ho cercato su Facebook e lancio un appello: Andiamo a cena una sera...", rivelacon grande disinvoltura. Dunque, sul libro ha ...

