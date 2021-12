Tottenham | focolaio Covid | 13 positivi Conte | Situazione critica

Advertising

repubblica : Tottenham, si allarga il focolaio Covid. Conte: 'Siamo spaventati, non è giusto giocare' - fanpage : Il focolaio di Covid propagatosi nel #Tottenham è divenuto un incendio: il numero dei positivi tra calciatori (8) e… - Fantacalcio : Tottenham, Conte: 'Focolaio Covid negli Spurs, siamo spaventati' - globalistIT : - _DAGOSPIA_ : IL FOCOLAIO AL TOTTENHAM DI ANTONIO CONTE SI ALLARGA E L'ALLENATORE E' PREOCCUPATO: SIAMO... -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham focolaio

Antonio Conte racconta quella che è la situazione disastrosa in casa, che da giorni ormai deve fare i conti con il Covid. La pandemia sta colpendo duro gli Spurs , sostanzialmente decimati ...La situazione delsul fronte Covid è la più grave per quel che riguarda le squadre ...e cinque membri dello staff sono risultati positivi al test del coronavirus a seguito di unnel ...Otto giocatori e cinque componenti dello staff del Tottenham sono positivi al Covid. “Siamo un po’ spaventati, non è una buona situazione”, spiega il tecnico Antonio Conte, alla vigilia dell’incontro ...Spurs decimati: sono 13 i positivi, di cui otto giocatori e cinque membri dello staff. Il tecnico: "Domani potrebbe toccare a me" ...