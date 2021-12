Spalletti | ”Col Leicester dentro o fuori? Serve una motivazione enorme”

Leggi su retecalcio

(Di mercoledì 8 dicembre 2021): “La gara dell’Atalanta devo fargliela vedere per forza ai giocatori azzurri per non far pesare troppo cio’ che e’ accaduto,Mertens e Lozano? Tutti sono pronti a fare gli straordinari, Ghoulam? E’ un campione ed è quasi pronto” Luciano, allentore del Napoli, alla vigilia del delicato match di Europa League contro iled in conferenza stampa, ha rialsciato le seguenti dichiarazioni: DI COSA SI DEVE PREOCCUPARE“Mi devo preoccupare solo del rendimento dei giocatori, della voglia di prendere a calci i momenti negativi. I miei calciatori sono in salute, non devo andare a cambiare niente. E’ chiaro che, in un momento in cui qualche risultato scricchiola, la divisa del Napoli diventa un po’ piu’ pesante. Bisogna mantenere la testa lucida, riuscendo a capire le potenzialita’ che si ...