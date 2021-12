MERCATO MILAN E TOP NEWS -Milan, sogno scudetto. Interessa Botman (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo l'eliminazione in Champions, il Milan punterà tutto sullo scudetto. Riguardo il MERCATO, i rossoneri sono sulle tracce di Botman Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dopo l'eliminazione in Champions, ilpunterà tutto sullo. Riguardo il, i rossoneri sono sulle tracce di

Glongari : #Inzaghi sempre più centrale nelle scelte #Inter anche in chiave mercato. Idea forte per giugno è Luiz Felipe… - sportmediaset : #Milan, dalla Uefa un minimo di 45 milioni: ecco il tesoretto per il mercato. #SportMediaset… - Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - PianetaMilan : MERCATO @acmilan E TOP NEWA - Milan, obiettivo scudetto. Interessa #Botman #ACMilan #Milan #SempreMilan - YBah96 : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport non è prevista alcuna operazione di mercato a gennaio in attacco per il #Milan -