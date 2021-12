Meglio sette anni di Draghi al Quirinale che sette mesi a Chigi (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Al direttore - Se si consulta un manuale di diritto sindacale troviamo la definizione di tante tipologie di sciopero: politico, economico, generale, nazionale, articolato, bianco, a scacchiera, a rovescio, a squadre e così via. Quello del 16 dicembre, proclamato da Cgil e Uil, inaugura una nuova tipologia: lo sciopero del “purché respiri” (riferito ovviamente ai sindacati).Giuliano Cazzola Al direttore - Sinceramente non riesco a condividere questa sua visione di Draghi al Colle. Come può Draghi al Colle garantire quella continuità di impegno in una certa, precisa, direzione, necessaria per i prossimi 6-10 anni per evitare il fallimento del sistema, cioè dell’Italia prima e dell’Europa dopo? Cosa può fare un presidente della Repubblica oggi, in Italia, con il nostro impianto costituzionale, per sopperire all’incompetenza, la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Al direttore - Se si consulta un manuale di diritto sindacale troviamo la definizione di tante tipologie di sciopero: politico, economico, generale, nazionale, articolato, bianco, a scacchiera, a rovescio, a squadre e così via. Quello del 16 dicembre, proclamato da Cgil e Uil, inaugura una nuova tipologia: lo sciopero del “purché respiri” (riferito ovviamente ai sindacati).Giuliano Cazzola Al direttore - Sinceramente non riesco a condividere questa sua visione dial Colle. Come puòal Colle garantire quella continuità di impegno in una certa, precisa, direzione, necessaria per i prossimi 6-10per evitare il fallimento del sistema, cioè dell’Italia prima e dell’Europa dopo? Cosa può fare un presidente della Repubblica oggi, in Italia, con il nostro impianto costituzionale, per sopperire all’incompetenza, la ...

