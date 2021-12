Mattarella riceve i vertici FMI con Valentino Rossi e Cairoli

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio, ha ricevuto al Quirinale una delegazione della Federazione Motociclistica Italiana. Erano presenti il Presidente FMI Giovanni Copioli, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, i Vice Presidenti FMI Giuseppe Bartolucci (Vicario) e Rocco Lopardo, il Segretario Generale FMI Alberto Rinaldelli. Insieme ad Antonio, hanno partecipato Luigi Dall'Igna (General Manager di Ducati Corse) e il pilota Francesco Bagnaia – protagonisti del titolo costruttori vinto da Ducati in MotoGP nel 2020 e 2021 -, i Campioni del Mondo 2021 vincitori della Sei Giorni (Matteo Cavallo, Davide Guarneri, Thomas Oldrati, Andrea Verona), della Sei Giorni Junior (Manolo Morettini, Lorenzo Macoritto, Matteo Pavoni), del Motocross delle Nazioni (Mattia Guadagnini ...

"Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio, per la straordinaria occasione che ha riservato alla FMI. Hanno partecipato alla cerimonia anche Antonio Cairoli e Valentino Rossi, due ...Saluti e congratulazioni ai campioni presenti, su tutti Valentno Rossi al qualeha fatto i complimenti "non solo per tutti i successi di questi lunghi anni di attività sempre ai massimi ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione della Federazione Motociclistica Italiana con diversi campioni internazionali e con i vincito ...ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione della Federazione Motociclistica Italiana. Er ...