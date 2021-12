Le Borse fanno dietrofront | il Ftse Mib torna sotto quota 27mila

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Listini in calo dopo due sedute di rimonta. Corre ancora Tokyo, Giappone peggiora le stime del Pil del terzo trimestre. Petrolio in calo

CORRE STM GRAZIE A INTEL A Piazza Affari si fanno onore due titoli in condominio tra Italia e Francia. In cima al listino brilla Stm (+5,68%), sotto la spinta dell'israeliana Mobileye, titolo hi tech ...Economia - Dopo la brusca caduta dei prezzi, le Borse registrano un rimbalzo alla vigilia della riunione dell'Opec Plus. Eni balza al top, anche Shell e Total Energies seguono. Sono le rinnovabili a ...La Borsa di Milano ieri ha messo la quinta marcia. Dopo il ribasso di fine novembre nella prima settimana di dicembre Piazza Affari è stata ferma ai box.